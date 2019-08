Doppio appuntamento in riva al lago con gli artisti di strada

Torna dopo due anni “Artisti di strada a Porto Ceresio”, organizzato dalla compagnia Auriga Teatro, in collaborazione con la Pro Loco Porto Ceresio.

La seconda edizione raddoppia il divertimento: quest’anno infatti non si tratterà più di una sola serata di spettacoli, ma di una piccola rassegna di teatro di strada e di circo, suddivisa in due serate.

Si inizia venerdì 16 agosto con gli spettacoli “Attenti a quei due” e “PamPam Show” di Auriga Teatro, e si termina venerdì 30 agosto con lo spettacolo “Rapa Rules Show” di e con Marco Raparoli di Circolamento.

Gli spettacoli – gratuiti – sono adatti per grandi e bambini e si terranno con inizio alle 21 in piazza Sant’Ambrogio. In contemporanea, come ogni venerdì estivo, ci sarà il mercatino serale sul lungolago.