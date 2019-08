Escursione a passo lento in Forcora

Martedì 20 agosto il Cai di Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione in Val Veddasca per immergersi nel verde di un bel bosco di faggi. Si percorrerà l’itinerario 115 che inizia dal posteggio del passo Forcora per arrivare senza dislivello alla località nove fontane vicino all’Alpe di Piero. Il rientro per lo stesso itinerario. Il tempo previsto è di due ore, il dislivello è di 51m e la difficoltà è T1. In caso di meteo avverso escursione annullata, è necessario un abbigliamento e delle calzature adeguate. I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.