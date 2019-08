Ferragosto al cinema, ecco le nuove uscite

Per combattere la calura estiva il cinema ci viene in soccorso con un titolo da brividi: Crawl – intrappolati, in uscita nelle sale italiane il giorno di Ferragosto. Quando un uragano di forti dimensioni raggiunge la sua città, Haley (Kaya Scodelario) si mette alla ricerca del padre, disobbedendo all’ordine di evacuazione disposto dalle autorità.

Una volta ritrovato, Haley rimane bloccata insieme a lui nella casa di famiglia, sommersa dalla furia dell’acqua. Mentre il tempo a disposizione per salvarsi diminuisce rapidamente, i due si rendono conto con orrore che il prossimo annegamento è l’ultimo dei pericoli che corrono.

Diamantino – il calciatore più forte del mondo, in uscita al cinema il prossimo 15 agosto, racconta la storia di una promessa del calcio mondiale che, improvvisamente, sembra perdere il suo talento. Per reinventarsi e ritrovarsi il protagonista dovrà affrontare nuove situazioni a volte paradossali, che lo porteranno ad aprire la mente, incontrare nuovi personaggi surreali e

vivere avventure incredibili. Sullo sfondo scorrono i grandi temi del mondo contemporaneo, come l’emergere delle nuove correnti nazionaliste, le tragedie dell’immigrazione e le crisi politiche internazionali.

A chi ama l’azione suggeriamo Kin, diretto da Jonathan Baker e Josh Baker, al cinema dal giovedì 15. Jimmy (Jack Reynor) è un ex galeotto che, insieme al fratello Eli Solinski ( Myles Truitt ) è in fuga dalla vendetta di un pericoloso delinquente…