Flybrary: le librerie per bambini volanti di EasyJet

Se salendo sull’aereo assieme alle istruzioni per la sicurezza trovate un libro per bambini sul sedile, probabilmente siete su uno dei voli EasyJet dotati di Flybraries, le librerie volanti che la compagnia ha creato per i suoi piccoli passeggeri.

Viaggiare con i bambini può essere stressante “in particolare quando cerchiamo di intrattenerli durante le vacanze – si legge sulla pagina del sito di EasyJet dedicata all’iniziativa – Per questo motivo abbiamo deciso di rendere più divertenti i viaggi estivi con la nostra Flybrary in the sky”.

Per evitare di trasformarsi in uno spostamento faticoso e noioso il viaggio deve essere piacevole, e con un bel libro in mano da leggere, sfogliare e guardare certamente lo è di più.

Dal 15 luglio i passeggeri possono trovare nella tasca centrale dello schienale uno dei 60 mila volumi, tradotti in 7 lingue diverse, messi a disposizione delle Flybraries dall’editore HarperCollins. Tanti titoli della letteratura per bambini e ragazzi tra i 3 e i 16 anni, a disposizione dei passeggeri più giovani in viaggio con le loro famiglie.