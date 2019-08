Fuochi d’artificio, musica e sagre per la settimana di  Ferragosto

Si preannuncia una settimana di ferragosto ricca di eventi e di divertimento per tutte le età e gusti a Verbania.

Per tutti quelli che non andranno in vacanza la prossima settimana, il Distretto Turistico dei Laghi propone moltissimi eventi.

Appuntamento stasera, 9 agosto, alle ore 23.00 in Valle Vigezzo con il vinyl set di musica tecno “Deep in the Tree”, nella pineta secolare di Santa Maria Maggiore.

Per gli appassionati degli spettacoli pirotecnici appuntamento domenica 11 agosto sul lungolago di Verbania Pallanza alle ore 23.



Saranno invece due le date di Vette d’Artificio in programma sabato 10 agosto a San Domenico di Varzo e il 14 agosto a Santa Maria Maggiore.

Non solo musica e fuochi d’artificio, ma anche tanti eventi enogastronomici (consultabili cliccando qui: https://www.distrettolaghi.it/it/sagreenogastronomiche2019) fino alla stagione autunnale.

Per chi volesse rimanere aggiornato può consultare il settimanale “Laghi e Monti Today” sia in lingua italiana che in inglese, per molti altri appuntamenti (https://www.distrettolaghi.it/it/today)