Germignaga vince ancora il Palio remiero

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Germignaga al Palio remiero di Pallanza giunto alle 47esima edizione.

La tradizionale regata della notte del 14 agosto, quest’anno ha visto molti colpi di scena, primo tra tutti le squalifiche di Intra e Blevio, a un passo dalla vittoria. Infatti i timonieri di entrambe le squadre si sono gettati in acqua dopo la boa di rispetto, commettendo così un irregolarità.

Oltre alle squalifiche per infrazioni non sono mancati gli inconvenienti tecnici a condizionare gli esiti delle gare, come la sostituzione di un remo dell’equipaggio ligure o i punta piedi dei vogatori di Intra ancora da sistemare all’inizio della sfida.

Si classifica seconda al palio la barca verde di Suna, guidata dal timoniere Giacomo Callegari.

Per quando riguarda il palio in rosa, la quinta edizione è stata vinta dall’equipaggio della Lombardia che ha sbaragliato quello piemontese, dopo il ritiro improvviso della Liguria.

Numeroso il pubblico affacciato dalla banchina del lungolago colpito solo due giorni prima dal maltempo.