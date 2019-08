Investimento a Cuvio: grave un’anziana

Grave incidente nel centro di Cuvio.

Una donna di 74 anni è stata investita in piazzetta Roma, nel centro del paese, appena sopra il parco delle feste. È accaduto poco prima delle 10.30.

Alla guida un’anziana di 90 anni che non ha riportato conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno trasportato in codice rosso la donna ferita in modo molto grave all’ospedale di Cittiglio.