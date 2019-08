La dura lettera al sindaco di Vivere Coarezza: “Ci risponda con i fatti”

Il comitato ‘Vivere Coarezza’, a seguito della pubblicazione del sito del Comune di Somma Lombardo dei dati sui monitoraggi di Arpa, ha risposto manifestando il proprio malumore nei confronti dell’atteggiamento del sindaco Stefano Bellaria, oltreché diversi dubbi sui monitoraggi stessi. Di seguito pubblichiamo integralmente la lettera del comitato:

“Dopo la provocazione di Siamo Somma sulla terza pista, ecco che con tempismo ben accetto, sino ad ora mai visto, sono stati pubblicati i dati sulla sperimentazione che, secondo il sindaco, sta dando i suoi frutti. Quello che si nota è che dove vengono tolti gli aerei, il rumore si riduce di molto; mentre nelle zone che vengono gravate da nuovi sorvoli i dati rimangono stabili. Noi abbiamo sempre affermato che i dati forniti sono ‘medie’ parzialmente attendibili poiche’ non vengono evidenziati i voli correlati e quante sono le giornate che, per vari motivi, non vengono prese in considerazione.