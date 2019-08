Le rulliere: cosa sono, a cosa servono

Anche se le rulliere trovano impiego soprattutto a livello industriale, noi tutti le abbiamo di certo usate nel corso della nostra vita, perché sono presenti anche in alcuni supermercati e in altre situazioni in cui è necessario spostare delle merci. Esistono modelli di rulliere folli, motorizzate ed estensibili; ogni modello funziona in modo differente dall’altro ed è più adatto a specifiche situazioni di utilizzo.

Cosa sono le rulliere

Le rulliere sono delle apparecchiature che permettono il trasporto di oggetti lungo un particolare percorso prestabilito. La rulliera non solo deve consentire l’avanzamento degli oggetti su di essa posati, ma deve anche sostenerne il peso, per questo motivo si producono rulliere di diverse dimensioni e con materiali differenti a seconda del tipo di carico da movimentare. In pratica sostituiscono i nastri trasportatori, in quanto al posto del nastro è presente una linea continua di rulli, di varie forme e dimensioni. Il nome rulliera deriva appunto dalla presenza di questi rulli, solitamente cilindrici, in alcune situazioni sono invece di forma conica.

Le rulliere folli

Sono chiamate rulliere folli quei trasportatori che funzionano grazie alla gravità o alla spinta di chi posiziona l’oggetto sul piano della rulliera stessa. Sono spesso di questo tipo i trasportatori che si trovano presso i punti di controllo di alcuni aeroporti, o quelli disponibili in alcuni supermercati. In pratica la rulliera non è altro che una successione di rulli cilindrici, posizionati in pendenza, o anche in una linea continua orizzontale. Per movimentare gli oggetti posti sui rulli è sufficiente la pendenza, ove presente; in caso contrario chi posiziona la merce sulla rulliera conferisce alla stessa una leggera spinta. Il minimo attrito opposto dai rulli e la conformazione della rulliera consente alla merce di procedere lungo il trasportatore, senza bisogno di una vera e propria forza traente.

Rulliere motorizzate

Come dice il termine, una rulliera motorizzata è munita di un motore a trazione, che unisce i rulli e ne consente il movimento autonomo. Questo tipo di trasportatore consente di spostare anche merci di grandi dimensioni ed è spesso utilizzato per la movimentazione di scatole. I rulli possono essere mossi utilizzando un sistema a cinghia piana tangenziale inferiore, che consentono di dare vita a rulliere con una sola motorizzazione per lunghezze fino a 12 metri e per il trasporto di merci dal peso massimo unitario di 30 kg. Oppure si utilizzano anelli di catena, o ancora anelli di cinghioli. Nel primo caso il singolo collo trasportabile può pesare fino a 100 kg.

Rulliere estensibili

A livello industriale può capitare di dover avere a disposizione trasportatori di lunghezza variabile, che si possano quindi aprire e richiudere secondo le specifiche esigenze. In questi casi si usano le rulliere estensibili, motorizzate o a gravità. Ce ne sono di modelli estensibili solo in senso orizzontale, e di altre che invece sono anche flessibili, che permettono quindi di percorrere spazi dalle forme insolite. In pratica i rulli sono montati su pantografi, che ne permettono l’allungamento a piacere, secondo le esigenze. Le versioni possibili di rulliera estensibile sono varie, con gambe di sostegno con ruote girevoli e fremo di bloccaggio.