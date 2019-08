Luigi Gubitosi, chi è l’Ad di Telecom Italia?

Tim ha scelto Luigi Gubitosi – già commissario straordinario di Alitalia – come amministratore delegato e direttore generale dopo la decisione di revocare la direzione a Amos Genish.

Luigi Gubitosi è un manager con una lunga carriera alle spalle e con una nomea di risanatore. Dopo la revoca di Amos Genish da parte del consiglio aziendale si è insediato come nuovo amministratore delegato e direttore generale di Telecom Italia al termine dell’assemblea generale del 18 novembre. Era già membro del Cda dal 7 maggio 2018.

Il 19 novembre, primo giorno ufficiale da nuovo amministratore delegato e direttore generale, il titolo azionario TIM ha chiuso con un guadagno del 3,9% (con un prezzo di 0,547 Euro ad azione) festeggiando nel migliore dei modi la nomina di Luigi Gubitosi al vertice di TIM. Un inizio di buon auspicio, vista anche la prospettiva di una possibile scorporatura della rete.

Nato a Napoli nel 1961, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II, successivamente ha continuato gli studi a Londra e Fontainebleau. Dal 1986 al 2005 ha ricoperto una serie di ruoli chiave nel Gruppo Fiat. Conclusa la sua avventura in Fiat, Gubitosi presta le sue abilità ad aziende come Wind Telecomunicazioni, Bank of America – responsabile del corporate investment banking e country manager per l’Italia – e come insegnante per un corso avanzato di Finanza Aziendale presso l’Università LUISS Guido Carli. Nello stesso istituto, ha tenuto altri corsi e lezioni nei corsi di Strategie d’Impresa.

Nel 2012 è nominato direttore generale della Rai quasi all’umanità dal consiglio di amministrazione. Durante il suo operato, conclude con successo la quotazione presso la Borsa di Milano di Rai Way.

Al termine del contratto Rai – Luigi Gubitosi è il primo direttore generale Rai con un contratto a tempo determinato – ottiene la nomina a Commissario Straordinario di Alitalia. Dal 7 maggio 2018 è membro del CdA di Telecom Italia in quota Elliott, posizione che successivamente lo porterà a diventare amministratore delegato e direttore generale del primo gruppo italiano nel settore delle telecomunicazioni.

Personaggio riservato e dedito al lavoro, nel 2006 è stato anche componente del comitato che si è prestato alla organizzazione delle Olimpiadi di Scacchi di Torino.