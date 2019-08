Mauro Miele, nuova sfida mondiale sugli sterrati della Finlandia

È ormai una piacevole abitudine vedere nell’elenco degli iscritti a un rally mondiale il nome di Mauro Miele, il veterano del rallysmo di casa nostra, che per la terza stagione consecutiva si trova ai nastri di partenza di una gara iridata. Questa volta il 63enne di Olgiate Olona – che in carriera vanta anche un successo nel mitico Camel Trophy nel 1987 – ha scelto una prova particolare per misurarsi con i piloti che gareggiano sul palcoscenico assoluto: il Neste Rally di Finlandia, quello che molti chiamano ancora con l’affascinante nome di “Millelaghi”.

Nella sua lunga storia di pilota, Miele non ha mai gareggiato in un rally su fondo sterrato e così la sua sarà una sfida ancora più ardua: per prepararsi al meglio il driver bustocco (con il fidatissimo navigatore Luca Beltrame) ha già testato la sua Skoda Fabia R5 sulle strade finniche, partecipando tre settimane fa all’Auto Glim Ralli nel quale ha concluso al 12° posto assoluto, quinto di classe.

Il Rally Finland però sarà prova ancora più dura, con le sue 23 prove speciali da disputare tra oggi – venerdì 1 agosto – e domenica 4, quando terminerà la gara e sarà incoronato il nuovo re del “Millelaghi”, storicamente appannaggio dei piloti scandinavi e baltici visto che sono pochissimi quelli capaci di interrompere il dominio “nordico”. «L’obiettivo è senza dubbio quello di arrivare in fondo e di divertirsi in un rally così affascinante – spiega Simone Miele, figlio di Mauro e a sua volta pilota quotato – Da quando ha deciso di partecipare a gare mondiali, mio papà ha appunto scelto quelle più particolari: Corsica nel 2017, Monte Carlo nel 2018 e ora la Finlandia. Voleva esserci a tutti i costi e con la Skoda Fabia R5 abbiamo trovato la vettura ideale per la sua partecipazione».

Miele e Beltrame saranno anche chiamati a tenere alto l’onore del rallysmo italiano visto che sono solo due gli equipaggi tricolori al via: l’altro è formato da Enrico Oldrati ed Elia De Guio, impegnati con una Ford Fiesta di classe R2 e iscritti anche alla classifica del Mondiale Junior. La start list è naturalmente popolata dai grandi della specialità: il francese Ogier (Citroen C3), l’estone Tanak (Toyota Yaris) e il belga Neuville (Hyundai I20) si contenderanno anche la leadership della graduatoria mondiale attualmente appannaggio del pilota baltico. Attenzione però ai tanti finlandesi che puntano alla vittoria assoluta: Suninen, Lappi e Latvala, con il giovane Rovampera tra i più attesi nel Wrc2.