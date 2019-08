Nel bando per “resuscitare” via Matteotti ora ci sono 8 strade e Piazza Santa Maria

Negozi, boutique e ristorantini: è così che l’amministrazione comunale puntava a far risorgere via Matteotti, la centralissima via della città dove sono più le saracinesche abbassate di quelle alzate. Un progetto, quello per fare di quella strada la “piccola Brera di Busto”, che però non è mai decollato e che forse non decollerà mai nonostante i 400.000 euro di contributo regionale che erano pronti per essere usati.

Dopo che infatti nessun imprenditore si è fatto avanti per partecipare al progetto di rilancio della via, il comune ha rimescolato le carte allargandone i confini. Ora nel piano di rilancio di via Matteotti rientrano così via Montebello, via San Michele, via Marliani, via Cavallotti, via Cavour, vicolo Assunta, vicolo Mangano, via Bramante e anche la stessa Piazza Santa Maria. Per i negozi sfitti di queste vie adesso sono disponibili 100.000 euro da dividere in un totale di 7 realtà per le quali si spera di rialzare le serrande.

Si parla di realtà di piccole dimensioni, da realizzarsi incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell’artigianato di servizi, ripensando gli spazi pubblici in chiave integrata anche al fine di consentire il miglioramento della qualità della vita delle comunità che vi gravitano e una maggiore attrattività. Proprio per questo motivo il Comune ha diffuso un nuovo bando pubblico per cercare proprietari di immobili interessati al progetto (qui tutti i dettagli) sperando che questa volta non vada ancora deserto.