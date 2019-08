“Non aprite agli sconosciuti” l’appello della Questura

Sono molti i Comuni che nell’ultimo periodo hanno deciso di aderire all’appello della Polizia di Stato, condividendo un vademecum, una guida per gli anziani che vivono da soli, contente le nozioni base per prevenire i raggiri. Ultime le adesioni dei comuni di Somma Lombardo e Besano ma anche di semplici condomini, case di riposo o gruppo di controlli del vicinato.

“La speranza è quella che sempre più anziani riescano a riconoscere i truffatori” spiega con una nota il Questore Vicario Lepoldo Testa.

I consigli basilari sono sempre gli stessi: “Non aprire mai agli sconosciuti e chiamare subito il 112 se avete dubbi”.

L’ultimo caso, è accaduto lo scorso luglio, quando dei finti tecnici dell’acquedotto hanno derubato un’anziana donna sola in via Belforte.

Per questo motivo la Questura invita a non fare mai entrare in casa nessuno, nemmeno chi dichiara di essere un tecnico della luce o del gas o addirittura delle forze dell’ordine.

Prima di tutto perché le fughe di gas e quindi l’uscita di un tecnico è sempre anticipata da una chiamata d’avviso, e non dovesse accadere questo, bisogna subito contattare l’azienda o l’ente per cui il” tecnico” o l’operatore lavora e chiedere informazioni. Non vi preoccupate del tempo impiegato a telefonare, perché se sono veramente dei lavoratori di quello specifico ente, possono benissimo aspettare fuori dalla porta.

Inoltre la Questura comunica che è possibile per gli anziani che non deambulano, fare una denuncia direttamente dal proprio domicilio, contattando i numeri pubblici. I poliziotti, muniti di un distintivo e di una vettura con i colori simbolo della Polizia di Stato vi raggiungeranno.