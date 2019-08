Nostalgia Disney al cinema Ratti

Il Cinema Ratti, con la collaborazione di Massimo Arrigoni, propone una rassegna di film per bambini ricordando i tempi in cui i cartoni animati venivano disegnati a mano con maestria. Un viaggio nella fantasia per i più piccoli, e di nostalgia per bambini ormai grandi.

“Dovete fare pensieri dolci e meravigliosi. Saranno loro a sollevarvi in aria.” (Peter Pan)

Gli spettacoli saranno alle 21:30 presso il cortile del Cinema Ratti (in caso di pioggia, la proiezione si sposterà all’interno del cinema).

Di seguito il programma della rassegna.

giovedì 22 agosto: La carica dei 101

domenica 25 agosto: Gli Aristogatti