Pro Patria-Monza, Berlusconi in tribuna

Accompagnato in tribuna da Gigi Farioli, è arrivato allo Speroni poco prima delle 17, il presidente del Monza Silvio Berlusconi. (foto di Riccardo Lombardini)

I giocatori scenderanno in campo alle 17.30 per la prima giornata di campionato della Serie C. Nel Girone A la Pro Patria ospita allo “Speroni” il Monza, grande favorita per la vittoria finale. Berlusconi assisterà alla partita della sua squadra, una delle più forti ad essersi presentata ai blocchi di partenza della Serie C negli ultimi anni.

