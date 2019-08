Reddito e pensione di cittadinanza, a Saronno accolte 369 domande

A Saronno tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza sono state accolte 369 domande.

Soddisfazione è espressa dai rappresentati locali del Movimento 5 Stelle: «369 persone in difficoltà alle quali il M5S tende una mano con questo provvedimento fortemente voluto da noi e approvato dal Parlamento. Non importa quale forza politica abbiano votato i beneficiari dei sussidi a loro destinati, l’obiettivo del M5S è che “nessuno resti indietro” e dare un po’ di respiro a chi vive in difficoltà, a chi ha perso il lavoro, a chi è disoccupato e lo sta cercando, restituendo dignità a chi si è sentito abbandonato dalle istituzioni in un momento difficile».

«Troppe polemiche e troppi attacchi sono stati fatti su questo argomento (anche nel nostro territorio), troppe volte il Movimento si è dovuto difendere per una battaglia portata avanti in difesa delle minoranze e di un loro diritto che dovrebbe essere uguale per tutti gli esseri umani – prosegue la nota del 5 Stelle -. Oggi possiamo dire che ne è valsa la pena e ci rende orgogliosi sapere che ben 369 nostri concittadini ricevono un beneficio che è il risultato del nostro impegno e della nostra volontà a portare avanti le nostre idee e il nostro programma».

REDDITO DI CITTADINANZA, TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE