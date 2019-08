Serie D, finalmente i gironi. Caronnese divisa da Castellanzese e Legnano

Finalmente i gironi. Dopo un po’ di attesa, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la suddivisione in gironi delle squadre di Serie D per la stagione 2019-2020. (In foto i nuovi palloni della categoria, realizzati dalla Nike)

Nel girone A, quello composto in maggioranza da squadre piemontesi e liguri, è inserita la Caronnese. Non una novità: negli ultimi anni la squadra di Caronno Pertusella è stata quasi sempre inclusa nel girone ligure-piemontese. Novità di questa stagione sono le toscane Ghivizzano, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta e Serravezza.

Girone A: Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Verbania, Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado, Ghivizzano, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Seravezza, Caronnese.

Si troveranno invece di fronte in campionato Castellanzese e Legnano, che si scontreranno anche per la Coppa Italia. Girone quasi esclusivamente lombardo, a parte le trentine Dro Alto Garda e Levico Terme e la alto atesina Virtus Bolzano. Proveniente dall’altomilanese anche l’Arconatese, Inveruno, Milano City

Girone B: Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Folgore Caratese, Inveruno, Legnano, Levico Terme, Milano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Virtus Bolzano.