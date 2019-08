Smartphone, continua il calo delle vendite

Più contenuto del 2,7% registrato nel primo trimestre del 2019, ma anche tra aprile e giugno si è registrato un calo nelle vendite di smartphone, che a livello mondiale si sono ridotte dell’1,7%. In numeri assoluti, si tratta di 7 milioni di pezzi venduti in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A dirlo è un report di Gartner, azienda che si occupa di analisi di mercato nel settore della tecnologia.

Il calo, secondo gli analisti, è dovuto alla contrazione della domanda degli smartphone di fascia alta. Che il contestuale aumento delle vendite in quelli di fascia medio-bassa non è però riuscito a compensare. Nel tentativo di aumentare le vendite, spiega in una nota il senior research director di Gartner Anhsul Gupta, «i produttori hanno inserito negli smartphone di fascia bassa alcuni elementi tipici dei modelli top, come le fotocamere multilens anteriori e posteriori o batterie più performanti».

I numeri dicono però che queste strategie non sono servite ad invertire la rotta. Resta da capire se le ragioni di questo rallentamento sono legate ai prezzi sempre più alti, come scrive ad esempio TechCrunch, o se i consumatori siano in attesa dello sviluppo della rete 5G prima di sostituire il proprio smartphone.

Guardando ai risultati delle singole aziende produttrici, Samsung si conferma leader di mercato con una quota pari al 20,4%. In controtendenza rispetto all’andamento generale, la casa sudcoreana ha registrato un incremento del 16,5% nelle vendite, spinte soprattutto sai modelli Galaxy A. In crescita anche Huawei (+3,8%): l’azienda cinese ha visto una forte contrazione nelle vendite dopo che il presidente Trump ha annunciato di voler vietare alle realtà americane di collaborare con la società di Shenzen. Il rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento ha in parte contribuito ad invertire la tendenza. In calo invece Apple, che ha registrato una riduzione del 13,8% nelle vendite degli iPhone. La casa di Cupertino non sembra dunque aver beneficiato dello scontro tra la Casa Bianca e Huawei, alla quale ha ormai ceduto il ruolo di seconda forza sul mercato mondiale degli smartphone.

(Foto: Pixabay)