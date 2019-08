Spendere 7 euro per un libro scolastico? Si può

È possibile comprare un libro scolastico spendendo massimo 7€? La risposta è sì!

Grazie a “Book in Progress” , da ormai quasi 10 anni, gli stessi insegnanti possono realizzare e creare i testi per le loro classi. Ovviamente i professori dovranno seguire i programmi ministeriali, ma a differenza delle altre scuole gli studenti delle scuole medie e superiori potranno utilizzare al meglio tutto il materiale didattico.

“Chi li produce li vende direttamente alla scuola che si assumerà il compito di farli comprare ai propri studenti con una spesa aggiuntiva di 1€ – spiega Stefano Rozzoni titolare della tipografia “Candiani” di Busto Arsizio – La mia azienda stampa e distribuisce il materiale didattico a tutte le duecento scuole italiane che hanno aderito a questa iniziativa”

I lavori sono disponibili sia nel classico formato cartaceo che digitale interattivo. Capofila del progetto è stato nel 2010 l’istituto superiore “E. Majorana” di Brindisi. Nella provincia di Varese l’unico istituto partecipante è ITE “Enrico Tosi” di Busto Arsizio ma presto si unirà anche l’Istituto Prealpi di Saronno.

“Book in progress permette anche alle famiglie meno abbienti di comprare i libri per i propri figli – continua l’imprenditore – Per motivi legali su questi lavori non potrà essere applicato lo sconto dell’Iva al 4% (previsto per i testi scolastici), ma nonostante l’Iva al 22% i prezzi rimangono convenienti”.

Per aderire ogni scuola dovrà inviare un email a info@bookinprogress.it.