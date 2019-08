Sul lungolago Rodari le musiche irlandesi con gli Inis Fail

Sabato 10 Agosto arriva l’appuntamento di Ranco per il Festival Il lago Cromatico sul lungo lago Rodari. Protagonista della serata sarà la musica di tradizione Irlandese con la partecipazione di Inis Fail (Alessia Pasini, voice, bodhran; Luca Crespi, cornamusa; Colm Murphy, violino; Francesco Bettoni, chitarra) e le coreografie della Tara Dance Academy.

La formazione è una delle più apprezzate nel panorama italiano, avendo conseguito numerosi consensi anche all’estero e avendo potuto lavorare con importanti artisti irlandesi, tra i quali Arty McGllyn, Nolagh Casey, John McSherry, Michael McGoldrick, Liam O’Connor, Alan Kelly. Nel 2011 l’organico si arricchisce del violinista irlandese Colm Murphy che, con la sua eccellente tecnica e grande fantasia, completa il carattere irish del gruppo. Si sono esibite in numerose rassegne nazionali tra cui Etétrad, Civitella Alfedena Folk Festival, Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli, Suq Genova, Festival Il Solstizio d’Estate, Suoni della Murgia, Concerti all’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, Festival Via Adriatica.

Il concerto ad ingresso libero, organizzato con il Comune e la Proloco di Ranco, inizierà alle 21:30, ma sarà preceduto dalle ore 19:00 da una cena interamente dedicata alla cucina irlandese a cura della Proloco (prenotazioni obbligatorie al Tel. 3462313699 – 327 3415001).

Un evento da non perdere ed inserito nel ricco e sempre più seguito cartellone del Festival Il lago Cromatico, organizzato dall’Associazione Musica Libera, con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Navigazione del Lago Maggiore in collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB “Ticino, Valgrande, Verbano”, il Comitato Culturale del JRC, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Carrefour Ispra ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival e dell’evento sono disponibili su www.illagocromatico.com. “Con cortese invito alla pubblicazione e divulgazione, vi ringraziamo per l’attenzione.”.