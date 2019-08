Sulla Via Francisca: tappa a Varese

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Varese.

Varese, la città giardino, sorge al centro di un territorio ricco di fiumi e di verdi colline, di grandi e piccoli laghi dalle sponde suggestive e pittoresche, ai piedi dello spettacolare Massiccio del Campo dei Fiori che, con le sue cime, fa parte delle Prealpi Varesine.

Lungo il percorso della via Francisca troviamo Varese scendendo dal Sacro Monte, prima di entrare a Gazzada.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Incontriamo Marcella Codini, che ha messo a disposizione dei pellegrini il suo appartamento

Dino De Simone è assessore comunale, ci racconti alcuni sviluppi della città

Un video per saperne di più sulla pista ciclabile

Siamo allo Iat di Varese, dove è posizionato il punto accoglienza per i pellegrini

Sole e Stelle è un punto dove i pellegrini possono trovare accoglienza

Incontriamo il parrocco alla chiesa Kolbe

Concludiamo la nostra tappa dal castello di Masnago