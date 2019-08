Tarantino (Lega): “Sono volati gli stracci. Compromessi i rapporti personali”

«Credo che, dopo la giornata di oggi oltre ai rapporti politici, tra Lega e M5s si sono compromessi anche i rapporti personali». Leonardo Tarantino, militante di lungo corso della Lega e deputato del Carroccio in questa legislatura, prova a entrare nel merito della crisi. «È da questa primavera che siamo fermi e dopo le europee gli attriti sono aumentati, così come sono aumentati i no dei cinque stelle. Ora come è ora è impossibile ricucire quei rapporti e quindi il distacco diventa irrimediabile. Se si trova una diversa maggioranza in parlamento noi venderemo cara la pelle all’opposizione».

In effetti, il discorso di Salvini in risposta a Conte è stato quello di chi è già all’opposizione. Ma l’ipotesi di un esecutivo M5s e Pd , a detta di Tarantino, sarebbe ancora più conflittuale del precedente. «Io partecipo alle sedute della camera dei deputati e vedo come si insultano i militanti del Pd e i grillini, ogni occasione e buona per arrivare all’insulto. Perlomeno noi siamo sempre stati all’opposizione a partire dal governo Monti fino a quello di Gentiloni. È vero che in politica si può fare tutto, ma se accadrà, sarà un governo dalla vita brevissima. Noi invece puntiamo al voto del popolo e non sarà sfuggito a chi ha assistito all’intervento di oggi che mentre Conte parlava al palazzo, Salvini a chi stava fuori dal palazzo».