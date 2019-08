Dopo il temporale una settimana senza Internet e telefoni

(Nella foto: il punto dove si è verificato il guasto causato dal temporale)

Dal temporale dello scorso 2 agosto alcuni utenti di Vedano Olona sono senza linea telefonica e senza collegamento Internet.

La segnalazione arriva da un utente – Gabriele Filippini – che ha un’attività e che da una settimana ha grosse difficoltà a lavorare: «Per me ed altri nel mio studio è un danno incredibile – dice Filippini – perché ormai è tutto telematico, dalla fatturazione alle pratiche con gli uffici pubblici».

«Dalla Tim (Telecom) tutto tace – aggiunge Filippini – Nessuna risposta ai numerosi solleciti se non quella dei poveri addetti alla linea 191 (per il pacchetto affari) che rispondono solo che possono fare un ulteriore sollecito. Ho segnalato alle ore 16 del 2 agosto il guasto ed ho continuato ad inviare solleciti; ho inviato anche tre PEC di contestazione di mancato servizio ventilando anche l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Nessuna risposta. Ieri sera ho fatto un’ulteriore visita al palo nella zona mercato, verso la via Dante, dove si è verificato il guasto e tutto è fermo al 2 agosto. Ma che servizio è questo?».