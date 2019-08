Tendenze arredo e occasioni di risparmio

Cosa ci dobbiamo e possiamo aspettare per l’autunno e per l’inverno?

In primo luogo è bene dire che siamo reduci da un anno in cui hanno avuto un ruolo predominante gli elementi in oro laccato rosa, lo stile industrial vintage, le tonalità pastello, la carta da parati e le atmosfere tropical. Di certo alcune eredità si sono mantenute, così come nei prossimi mesi si confermerà il principio del Less Is More, improntato a un forte minimalismo che sarà visibile nelle linee e negli stili. L’inclinazione a una tendenza minimal si traduce in ambienti che, pur non rinunciando ad essere accoglienti, si mantengono essenziali, sulla base di motivi geometrici e di forme squadrate che sono tipiche di uno stile nordico.

Se volessimo rinnovare il soggiorno di casa, a quali mode dovremmo fare riferimento?

Anche per questo locale un ruolo di primo piano sarà quello giocato dall’essenzialità, che tuttavia non toglierà la scena all’importanza dei tessuti. Ecco, quindi, che i divani dovranno essere scelti non solo in funzione della loro estetica, ma anche per la loro consistenza morbida e in virtù della loro comodità. Ma non è tutto, perché la zona living dovrà accogliere anche i tappeti e cuscini pieni di colori e di grandi dimensioni. Insomma, va bene puntare su un arredo minimal, ma comunque vale la pena di addolcirlo con alcuni elementi chiave, come per esempio una poltroncina dal pattern eccentrico.

Il 2018 è stato l’anno dei colori a pastello: li rivedremo ancora di qui alla fine del 2019?

No, e già nei primi mesi dell’anno si è assistito a una virata piuttosto brusca da questo punto di vista. Si è detto addio, infatti, alle tinte più tenui e alle nuance più timide per lasciare spazio a colori che di certo non passano inosservati: il rosso intenso, il verde scuro, il blu elettrico e il giallo limone. Anche su questo fronte, ad ogni modo, si sentono ancora gli echi dello scorso anno, visto che sono evidenti i rimandi al trend tropical. Tuttavia, se l’impronta del 2018 era stata romantica, per i prossimi mesi gli ambienti di casa dovrebbero essere più frizzanti e al tempo stesso concreti, magari grazie a toni saturi e seriosi.

Ma non c’è il rischio di avere a che fare con atmosfere troppo pesanti?

Certo, ma sono numerosi gli accorgimenti che possono essere adottati per alleggerire: per esempio un tocco di senape, che ben si adatta a un grande classico come l’abbinamento tra il bianco e il nero. Anche il ricorso al vetro merita di essere preso in considerazione: già adesso nei negozi specializzati si possono osservare numerosi complementi di arredo e mobili dotati di particolari in vetro, non solo in versione classica ma anche serigrafati o decorati. Il notevole utilizzo di questo materiale si inserisce nella scia dello stile vintage.

Solo vintage? Quali altri stili andranno per la maggiore da agosto in poi?

Sia quello etnico che quello industrial. Come dire: tutti i gusti potranno essere soddisfatti. I cataloghi di arredamento di quest’anno sono costellati di proposte in legno non trattato, in ghisa, in ferro e in acciaio, in grado di andare incontro alle esigenze di chi ama l’industrial, mentre i tappeti con motivi animalier sono sempre punti di riferimento per chi preferisce optare per un trend un po’ più esotico, magari con un salto indietro nel tempo fino agli anni Settanta.

Le nuove tendenze possono creare occasioni di risparmio?

Quando gli spazi espositivi vengono rinnovati è possibile fare dei veri e propri affari. I mobili esposti negli showroom vengono proposti con sconti considerevoli.

