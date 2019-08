Torna il “mercatino in giallo”: cose buone e genuine con le bancarelle in riva al lago

Torna domenica 1° settembre a Porto Ceresio l’appuntamento con l’Agrimercato di Coldiretti e Campagna Amica Varese.

Dalle 9 alle 13 le bancarelle dei produttori lombardi che aderiscono all’iniziativa saranno presenti con i loro prodotti, frutto delle migliori aziende agricole e lattiero casearie della provincia di Varese e di diverse province della Lombardia.

Già dal mattino si potrà fare la spesa passeggiando sul lungolago, acquistando formaggi di vacca e capra, yogurt, salumi, ma anche miele e confetture, riso, frutta, verdura e dolci e persino prodotti per l’agricosmesi.

«Anche per il prossimo e ormai vicino autunno, la volontà è quella di portare il “made in Lombardia” in un territorio dal respiro transfrontaliero come il bellissimo lungolago di Porto Ceresio – dice il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori – Speriamo nel bel tempo d’autunno, che potrà “allungare la stagione” e offrire, quindi, nuove possibilità di contatto anche con il turismo svizzero e mitteleuropeo».

In più, con la fine dell’estate e delle vacanze, s’impenna l’acquisto di prodotti tipici come “souvenir gastronomici”, una tendenza in rapido sviluppo favorita – sottolinea la Coldiretti – dal moltiplicarsi delle occasioni di valorizzazione dei prodotti locali nei principali luoghi di villeggiatura, con percorsi enogastronomici, città del gusto, aziende e mercati degli agricoltori di Campagna Amica, feste e sagre di ogni tipo.

Tre turisti su quattro (75%) in vacanza in Italia, infatti, hanno deciso di visitare imprese agricole o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità: la ricerca dei prodotti tipici è quindi diventato un ingrediente irrinunciabile delle vacanze in un Paese come l’Italia, che è leader mondiale del turismo enogastronomico, potendo contare sull’agricoltura più green d’Europa.

L’AgriMercato di Porto Ceresio si rivolge, ovviamente, anche ai consumatori lombardi – puntualizza Coldiretti Varese – l’incantevole cittadina affacciata sul Ceresio, infatti, è ben collegata a Varese e Milano, località da cui è possibile raggiungerla direttamente anche grazie alla ferrovia, utilizzando i convogli che partono con cadenza oraria dalle due città.

L’appuntamento con l’Agrimercato sul lungolago di Porto Ceresio si rinnova ogni prima domenica del mese.