In riva al Ceresio tutto il buono della Lombardia

L’agricoltura lombarda approda a Porto Ceresio, dove domenica prossima, 2 giugno, debutterà il nuovo AgriMercato mensile di Coldiretti e Campagna Amica Varese, realizzato in sinergia con l’Amministrazione comunale.

Il nome dell’iniziativa, presentata ieri ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, ne sintetizza il tema e l’ampio respiro: “Porto… il gusto della Lombardia!”. Protagonisti i prodotti che valorizzano la filiera agricola lombarda, con i produttori di Coldiretti e Campagna Amica in arrivo dal Varesotto e dalle altre province della regione.

Per la giornata inaugurale ha offerto la sua collaborazione anche la Società Navigazione Lago di Lugano che per l’intero pomeriggio di domenica proporrà minicrociere per tutta la famiglia sulle acque del Ceresio al costo speciale di 3 euro per i bambini e 5 euro per gli adulti per 40 minuti di navigazione.

Inoltre in occasione del taglio del nastro, previsto per le 11.30, saranno esposti i lavori degli allievi della scuola primaria di Porto Ceresio, dedicati al valore e alla comunicazione della filiera corta agroalimentare: lavori di alto valore, anche creativo, che sono stati presentati in anteprima ieri mattina in occasione della conferenza stampa che ha lanciato l’appuntamento del 2 giugno.

Molto soddisfatta Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio, che ha creduto fortemente nel progetto di creare un AgriMercato a Porto Ceresio: «Un’iniziativa che ha un respiro transfrontaliero, in quanto si apre naturalmente, come il golfo del nostro lago, verso la Svizzera e il Luganese, appena al di là del lago, oltre che alla sponda ticinese meridionale del Ceresio, ben collegata attraverso la via cantonale di Brusino Arsizio. A ciò va aggiunto, ovviamente, il naturale bacino d’utenza prealpino, che in realtà si estende molto più a sud grazie al collegamento diretto, via treno, tra Porto Ceresio e Milano».

Con il sindaco, sono intervenuti alla conferenza stampa i vertici di Coldiretti Varese e Campagna Amica: in particolare Fernando Fiori, presidente della federazione provinciale; Massimo Grignani, presidente Terranostra Lombardia e Terranostra Varese; Paolo Zanotti, presidente dell’Associazione AgriMercato di Campagna Amica; il rappresentante dell’autorità di bacino del Ceresio Maurizio Tumbiolo; il rappresentante della Società Navigazione Lago di Lugano Davide Bartolini, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Fermi di Porto Ceresio Debora Bianchini.

Nel chiudere i lavori della conferenza stampa, il presidente Fiori si è rivolto in particolare proprio ai giovani allievi dell’IC Fermi, presenti per l’occasione: «Con i vostri elaborati avete centrato ed evidenziato l’importanza della filiera corta, che mette al centro il territorio e la genuinità di un cibo la cui provenienza è certa e rintracciabile. Questo è anche il valore aggiunto dei nostri AgriMercati: partiamo da qui per chiedere all’Europa di estendere questo principio di trasparenza a tutto ciò che portiamo in tavola: per questo, già dall’edizione del debutto, saremo presenti a Porto Ceresio con la raccolta di firme #stopciboanonimo che indirizzeremo all’Unione Europea”.

L’appuntamento è dunque per domenica 2 giugno, alle 11.30 in piazza Bossi a Porto Ceresio, per il taglio del nastro e la presentazione ufficiale dell’iniziativa che poi si ripeterà ogni prima domenica del mese: «Un onore per Porto Ceresio ospitare tale mercato sul proprio lungolago – conclude Jenny Santi – Ricordo a tutti i cittadini che si può raggiungere Porto Ceresio in auto (parcheggiando presso i parcheggi di piazzale Pozzi, della stazione ferroviaria e di via Roma) oppure comodamente in treno attraverso la linea diretta Milano Porta Garibaldi – Varese – Porto Ceresio con partenza ogni ora».