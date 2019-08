Tre fungiatt dispersi salvati dal soccorso alpino

Si apre la caccia ai funghi e già si registrano diversi casi di fungiatt dispersi e in difficoltà.

Due i casi nelle ultime ore: in Val Vigezzo l’eliambulanza è intervenuta nella giornata di mercoledì per recuperare un cercatore di funghi nella zona del rio del Ferro, alle pendici del Gridone sopra Malesco, nei boschi sottostanti il rifugio Alpino.

Altro episodio, sempre in val d’Ossola, due giorni fa: un fungiatt è stato soccorso nella tarda serata in alta Valle Bognanco. Sessantenne di Domodossola, si era recato nei boschi di San Bernardo, alla ricerca di funghi, era scivolato ed era rimasto ferito.

Terzo episodio recente, ieri in Valsassina, nel Lecchese in località Bindo, a 1200 metri di quota. Anche in questo caso si trattava di un cercatore di funghi locale, di Lecco, 65enne. Si erano “semplicemente” persi ed erano ormai sfiniti dopo ore: raggiunto dal soccorso alpino, è stato imbarellato, fatto risalire fino a una strada e poi recuperato con ambulanza.