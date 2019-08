Un corso per scoprire il mondo “sottosopra” delle grotte

Volete scoprire il mondo delle grotte e della speleologia? Il giorno giusto per cominciare è giovedì 12 settembre, con l’Open Day attraverso cui il Gruppo Grotte del Cai di Gallarate illustrerà il prossimo corso d’introduzione a questa affascinante disciplina.

Un’ottima occasione per gli amanti della natura incontaminata, all’insegna dell’avventura e di emozioni riservate a pochi, laggiù, nel ventre delle montagne, dove si scende solamente “armati” del proprio caschetto con l’illuminatore, per poter squarciare il buio, scoprendo le meraviglie del sottosuolo.

L’appuntamento è per giovedì 12 settembre, alle 21.15, alla sede del Cai in via Olona 37 a Gallarate.