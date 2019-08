Varese cerca gli sponsor per la Coppa del Mondo 2020

Varese e il canottaggio proseguono il loro, stretto, percorso comune. Il bacino della Schiranna ha appena lanciato a livello ufficiale la propria candidatura a ospitare eventi tra il 2021 e il 2023 (QUI l’articolo in cui se ne parla) ma l’anno venturo è già certo di ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo, un appuntamento particolarmente importante a livello sportivo perché servirà ad assegnare gli ultimi pass per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo.

La Coppa è una manifestazione organizzata dalla FISA – la federazione mondiale del remo – che si tiene ogni anno e che si articola su tre sole tappe (una di queste è quasi sempre il Rotsee di Lucerna, ha fatto eccezione proprio il 2019 perché il bacino svizzero ha ospitato gli Europei) alle quali partecipano moltissimi atleti di livello assoluto, quelli per intenderci che poi si giocano una medaglia ai Mondiali o alle Olimpiadi. Varese, ormai divenuto un bacino del massimo livello internazionale, ospiterà una tappa di Coppa per la terza volta in pochi anni: i precedenti risalgono al 2015 e al 2016.

Le regate varesine del 2020 sono in programma tra il 1° e il 3 maggio dell’anno venturo e saranno precedute tra il 27 e il 29 aprile dalla “Regata europea di qualificazione olimpica e paralimpica” che, appunto, offre ulteriori pass per Tokyo per alcune delle specialità previste alle Olimpiadi (singolo maschile e femminile, doppio leggero maschile e femminile, singoli paralimpici). I due eventi sono strettamente concatenati e quindi avranno anche sponsor comuni: quegli sponsor per i quali da oggi è disponibile il bando di adesione.

A lanciarlo il Comune di Varese, ente capofila per l’organizzazione locale (in questo, Palazzo Estense, è subentrato alla Provincia che invece aveva guidato le candidature fino a qualche anno fa) delle manifestazioni remiere che si svolgono alla Schiranna. Il documento relativo alle sponsorizzazioni sarà disponibile online (lo si trova cliccando QUI) fino al prossimo 15 ottobre, termine ultimo per inoltrare le domande di partnership. Diversi i “tagli” proposti: si va dal “Local gold” da 50mila euro al “Local silver” e al “Local supplier” che affiancano un sostegno finanziario a uno tecnico, sino al “Partner” che è dedicato ai marchi minori.

L’annuncio dei nuovi bandi è stato affiancato a una dichiarazione di Davide Galimberti che, in quanto sindaco, è anche presidente del comitato organizzatore:

«Varese sarà per alcuni giorni sotto gli occhi del mondo e questa è per noi un’opportunità imperdibile. Dopo il successo dell’edizione 2016 della “World Rowing Cup 2” la Federazione internazionale di canottaggio ci ha ridato fiducia e noi ci faremo trovare pronti. La nostra volontà, d’altronde, è quella di rendere Varese sempre più protagonista sulla scena nazionale e internazionale e in questo percorso un grande ruolo può averlo lo sport. Soprattutto quello praticato sul nostro lago, che in tanti ci invidiano e che stiamo sempre più valorizzando con progetti e iniziative».

Nel 2016, anno in cui la Coppa sbarcò a Varese per la seconda volta, furono 47 le nazioni coinvolte con 240 equipaggi e oltre 500 atleti; numeri destinati a crescere nel 2020 per via proprio della presenza anche della regata di qualificazione olimpica europea. Uno degli obiettivi ulteriori è quello di confermare la certificazione ISO 20121 per la “sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’organizzazione di grandi eventi”, ottenuta da Varese per il 2016.