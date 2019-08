Mondiali junior a Tokio: tre gaviratesi in azzurro

Ci sono anche tre portacolori della Canottieri Gavirate tra i partecipanti ai Mondiali Junior di canottaggio, rassegna che si disputerà dal 7 all’11 agosto a Tokyo, sullo stesso bacino che ospiterà le regate delle Olimpiadi 2020. La rassegna giovanile funge infatti da “test event” per le strutture che tra un anno accoglieranno il top del remo mondiale per il programma dei Giochi.

I tre atleti della nostra provincia, tutti appartenenti al club del presidente Giorgio Ongania, sono Nicolò Carucci, Matilde Barison e Greta Schwartz, con queste ultime che saranno chiamate a vogare insieme a bordo del “due senza” femminile” che quindi sarà totalmente di espressione gaviratese. Carucci, che è milanese di origine ma che da anni fa la spola con Gavirate per coltivare la propria passione, disputerà invece la regata del “doppio maschile” insieme al laziale Matteo Sartori che è in forza alle Fiamme Gialle.

Per il trio gaviratese, l’esperienza internazionale non è una novità: Carucci, classe 2001, ha già partecipato ai Mondiali Junior un anno fa, sfiorando il podio (quarto, sempre sul doppio, con Carrettin) e si è già messo al collo due argenti europei a livello Junior: il primo nel 2018 con un altro gaviratese, Filippo Graziano, il secondo quest’anno insieme proprio a Sartori. Anche Barison (classe 2002) e Schwartz (2001) vantano un secondo posto agli Europei, colto quest’anno sulle acque di Essen nella gara del “quattro senza” (insieme a Mossi e Compagnoni). Stavolta il direttore tecnico Franco Cattaneo ha affidato loro una barca senza altre compagne.

La spedizione azzurra a Tokyo ha già raggiunto il Sea Forest Waterway – il bacino di gara – per una serie di allenamenti che precedono l’avvio dei Mondiali. Undici le barche azzurre impegnate (su 14 specialità previste) per un totale di 30 atleti con supremazia femminile (17 a 13) vista la presenza dell’otto “rosa”. Il programma di gara prenderà il via mercoledì 7 con le batterie che proseguiranno giovedì 8 quando sono previsti anche alcuni recuperi. Venerdì 9 recuperi e quarti di finale, sabato 10 le semifinali (e le prime finali di consolazione). Giornata clou domenica 11 quando saranno assegnate le medaglie di tutte le specialità.