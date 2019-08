Gli azzurri del canottaggio vincono la Coupe de Jeunesse 2019

La nazionale italiana di canottaggio trionfa alla Coupe de Jeunesse, tenutasi a Corgeno dal 2 al 4 agosto 2019 e che ha visto gareggiare gli atleti under 18 di tutta Europa. Dopo quattro anni che la nazionale non si aggiudicava il podio, quest’anno occupa il gradino più alto sia come nazionale sia nella categoria maschile. Medaglia di bronzo, invece, per la nazionale femminile.

La nazionale maschile ha ottenuto 178 punti, seguiti dai 167 della Gran Bretagna e dall’Olanda con 138 punti. Le azzurre, invece, dietro a Francia (119 punti) e Spagna (122 punti), hanno guadagnato 119 punti.

L’Italia ha dunque trionfato con un medagliere complessivo di 5 ori, 3 argenti e 8 bronzi: nelle giornate di gara gli ori sono stati vinti nelle categorie quattro senza, due senza, doppio, quattro di coppia (maschile e femminile); tre medaglie d’argento, invece, per il quattro senza femminile, il due senza ed il quattro di coppia maschili. Infine, nelle quattro con maschile, nel singolo femminile, nelle quattro di coppia femminile, nell’otto maschile, nel quattro senza (maschile e femminile) la nazionale ha vinto le otto medaglie di bronzo.

Eccellenze varesine le gaviratesi Sara Borghi, Alice Codato e Matilde Sturaro, che hanno vinto l’oro nella gara quattro di coppia.