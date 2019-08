Barison e Schwarz volano in finale ai Mondiali junior

Bella reazione da parte di Greta Schwartz e Matilde Barison ai Mondiali Junior di canottaggio in corso a Tokyo. Terze in batteria, le due gaviaratesi hanno dovuto affrontare la regata di ripescaggio disputata nella notte italiana e – grazie al secondo posto ottenuto in questa gara – hanno guadagnato l’accesso alla finale del “due senza”.

Le due azzurre tesserate per la Canottieri Gavirate hanno presto preso il secondo posto alle spalle della Cina e sono state brave, nel corso della regata, a rintuzzare gli attacchi degli altri equipaggi e a evitare guai in un campo di regata ventoso e con onde insidiose. Due i posti in finale in palio, e l’Italia ci è arrivata con buona determinazione.

Barison e Schwartz torneranno quindi in acqua domenica mattina ora locale (la notte italiana tra sabato e domenica) per l’ultimo atto, la regata che vale le medaglie, nella quale saranno tra le outsider. Nella prossima notte invece toccherà all’altro gaviratese, Niccolò Carucci, disputare la semifinale del doppio maschile insieme a Matteo Sartori.