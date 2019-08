Mondiali Junior: vittoria in batteria per Carucci

Comincia con il passo giusto il Mondiale di canottaggio di categoria Junior per la spedizione di atleti varesini, presenti sul bacino di Tokyo con la maglia azzurra. Nella notte italiana è sceso in acqua Nicolò Carucci, il 18enne milanese da tempo nei ranghi della Canottieri Gavirate: il talento rossoblu non ha tradito le attese e con il compagno di barca Matteo Sartori ha vinto la batteria del doppio maschile.

Successo importante quello ottenuto dall’Italia, che eviterà così di passare dai recuperi e si affaccerà direttamente sulle semifinali di una specialità storicamente combattuta. L’Italia è partita in testa – c’era in palio un solo posto diretto per le semifinali – ma ha dovuto rintuzzare per tutti i 2000 metri i tentativi di Francia e Nuova Zelanda che hanno poi concluso in quest’ordine. Non lontanissime neppure Thailandia e Ungheria, più staccata l’Estonia. Con Carucci e Sartori hanno già agguantato la semifinale sia l’Australia sia la Russia sia la Germania, vincitrici delle altre tre batterie.

Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì invece, primo impegno iridato per le altre due atlete della Canottieri Gavirate impegnate a Tokyo, Matilde Barison e Greta Schwartz. Il loro due senza femminile sarà infatti impegnato nelle batterie della propria specialità. Intanto però l’Italia ha vissuto un ottimo primo giorno di gare, con ben quattro equipaggi usciti vincenti dal primo turno e volati quindi in semifinale dove c’è anche il quadruplo femminile (terzo in batteria).