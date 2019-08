Mondiali Junior, Carucci in finale

Proseguono le gare a Tokyo, dove si stanno svolgendo i Mondiali Junior di canottaggio.

E continua a fare bene Nicolò Carucci della Carottieri Gavirate, che nel doppio con Matteo Sartori si è qualificato per la finale.

Come riporta canottaggio.org, per oltre metà gara la coppia italiana è stata al comando e solo nell’ultima parte hanno ceduto il passo alla Germania. Gli azzurri, sicuri del passaggio in finale, non hanno voluto forzare il ritmo rimandando tutto a domani.

Carucci e Sartori possono ambire a una medaglia e sognare in grande. La finale nella notte italiana tra sabato e domenica potrebbe portare un metallo prezioso al collo del gaviratese.