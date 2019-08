Una varesina in lizza a “Bake off Italia”

Sara Gandini, manager di Varese, affronterà altri 17 aspiranti pasticceri nel noto programma che andrà in onda dal 30 agosto su Real time in prima serata

Abituata a vestire gli abiti di donna d’affari, la manager varesina Sara Gandini si prepara ora ad indossare il grembiule di “Bake off Italia”, il noto programma prodotto da Magnolia e presentato da Benedetta Parodi che sarà trasmesso su Real time in prima serata a partire dal 30 agosto.

L’aspirante pasticciera varesina dovrà affrontare altri 17 agguerritissimi concorrenti in una sfida all’ultimo dolce. Una sfida che si terrà all’interno del parco di villa Borromeo D’Adda di Arcore, in un tendone decorato in pieno stile Usa anni ’50.

A decidere il vincitore della competizione saranno i giudici Ernest Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, presentati con dei simpatici video anch’essi ispirati all’atmosfera “Grease”.

Trentuno anni e capo di una squadra di oltre dieci persone, Sara Gandini è una manager di Varese che si occupa di “user experience”. Troppo impegnata dal lavoro, non ha mai seguito un corso di pasticceria, ma si diverte a preparare dolci e a trascorrere il tempo con i suoi quattro nipotini. Il suo sogno rimane infatti aprire una pasticceria per bambini.