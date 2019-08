Tutti davanti alla Tv per Sara che debutta a Bake Off Italia

Amici, parenti e “tifosi” a decine davanti alla Tv questa sera per il debutto di Sara Gandini, la 32enne varesina (di Induno Olona) che farà parte della squadra della settima edizione di Bake Off Italia.

L’appuntamento è come sempre su Real Time o sulla piattaforma Sky.

La nota trasmissione condotta da Benedetta Parodi – affiancata dai giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrar, sarà ospitata a Villa Borromeo, ad Arcore, dove 18 concorrenti si sfideranno a colpi di dolci base, pasticcini, cioccolato e preparazioni complicate di alta pasticceria.

La trasmissione dopo la puntata del venerdì sera, sarà trasmessa in replica il sabato alle 19,20, la domenica alle 13,40 e il mercoledì alle 16,30.

Per accompagnare Sara nella sua avventura a “Bake off Italia”, ma anche per scoprire le sue dolci creazioni, potete seguire la sua pagina Facebook o il suo profilo Instagram