100 anni per Federalberghi Varese

Federalberghi Varese compie 100 anni e festeggia il 25 settembre prossimo (dalle ore 18 Villa Esengrini Montalbano, via degli Alpini 5 – Varese) con una serata di Gala che sarà un momento di condivisione, allegria e voglia di stare insieme dedicato a tutti gli operatori del settore aderenti a Federalberghi. Durante la serata saranno anche premiate 43 attività ricettive per la loro straordinaria fedeltà associativa e sarà anche l’occasione per ricordare le origini.

L’associazione nacque a Varese nel 1919, quando furono le difficoltà di reinserimento nella vita civile del Dopoguerra, estese ovunque, a consigliare le aggregazioni. «Oggi, a cento anni di distanza, le condizioni sono molto cambiate – dice Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese -, ma resta importante essere uniti per raggiugere obiettivi comuni. Non si tratta di esprimere uno spirito corporativo, ma di dare rappresentanza e voce a chi fa dell’ospitalità il proprio lavoro, creando valore per la comunità in cui vive. Oggi come nel passato essere parte di una associazione significa non essere soli di fronte alle difficoltà come di fronte alle sfide».

Sfide che riguardano i cambiamenti del mercato, le nuove abitudini di chi viaggia per turismo o per affari, l’attenzione al territorio e all’ambiente e la necessità di ripensare il proprio lavoro e di essere sempre formati e al passo coi tempi. «Essere uniti – continua Venturi – significa anche poter avere sempre un confronto tra persone che fanno lo stesso lavoro, ma anche contare su di una struttura capace dialogare e interagire con le istituzioni del territorio per risolvere problemi o portar avanti istanze». Un dialogo che non ha mancato di dare i suoi frutti anche in termini di sviluppo turistico in chiave sportiva. «In questi anni – dice Venturi – si è affermata sul nostro territorio la volontà di fare sistema per promuovere il turismo sportivo. Un obiettivo che si raggiunge se si lavora tutti insieme per rendere il territorio attrattivo. È con soddisfazione che registriamo in questo ambito l’impegno di Regione, Camera di Commercio e amministrazioni comunali. Dal canto nostro, noi albergatori, non ci siamo mai tirati indietro e ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con idee e proposte».

Un po’ di storia: l’associazione è nata a Varese, dapprima solo a livello cittadino e negli anni ‘60 assunse carattere provinciale dopo essere passata attraverso anni di grande fermento – come gli anni ’30 – e anni di grande difficoltà nell’immediato secondo dopoguerra. Generazioni di albergatori si sono susseguite nell’impegno di portare avanti istanze e progetti, con l’attenzione sempre rivolta ad accogliere le novità e ad affrontare i cambiamenti. La struttura organizzativa è riuscita non solo ad offrire un numero sempre crescente di servizi per gli imprenditori del settore, ma anche a tutelare la categoria a tutti i livelli grazie a una forte presenza sul territorio e al dialogo costante con le amministrazioni locali, ad esempio sul tema della lotta all’abusivismo nel settore dell’accoglienza, ma anche sulle tematiche legate allo sviluppo del turismo e della sua promozione. Tra i presidenti che hanno guidato il sodalizio vale sicuramente la pena di ricordare Piero Colombo (in carica dal 1967 al 1999) e Giudo Brovelli (dal 1999 al 2016) che da soli hanno guidato l’associazione per 50 anni segnati da profonde trasformazioni. Non solo festa… In programma nei prossimi mesi, per celebrare il secolo di vita, c’è anche un convegno sul futuro del settore, sulle nuove tendenze e le sfide dell’ospitalità nel contesto odierno. La scelta fatta per i festeggiamenti punta l’attenzione sull’aggiornamento e sulla formazione che sono due pilastri per l’associazione degli albergatori del Varesotto: il convegno guarderà alle sfide future del settore in termini di soddisfacimento della domanda da parte degli ospiti. Oggi Federalberghi Varese vuol essere un punto di riferimento anche per il variegato mondo dell’ospitalità extralberghiera. Grazie anche all’accordo siglato con l’Associazione B&B Varese nel 2018 è nata Federalberghi Extra il cui scopo è creare sinergie comuni tra tutte le realtà del settore ricettivo per una più efficace valorizzazione del turismo.