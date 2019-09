Al cinema con Brad Pitt, Rambo e i Beatles

Ad Astra uscirà al cinema giovedì 26 settembre. Roy McBride (Brad Pitt) lavora come un ingegnere aerospaziale alla NASA. Dall’indole solitaria, felicemente sposato con Eve (Liv Tyler) e con una leggera forma di autismo, Roy porta il peso di un grande lutto: circa 20 anni prima, infatti, il padre è partito per una missione su Nettuno da cui non ha più fatto ritorno. L’obiettivo ufficiale di Clifford McBride (Tommy Lee Jones) era quello di cercare forme di vita intelligente ma, secondo alcuni dossier che lo riterrebbero ancora vivo, si dedicherebbe tutt’oggi ad esperimenti con materiale pericoloso per l’intero universo.

Il Governo degli Stati Uniti chiede a Roy di partire alla volta di Nettuno alla ricerca del padre, l’unica persona che potrebbe essere in grado di invertire un processo che sulla Terra sta creando incendi di grandi dimensioni, guasti ad apparecchiature tecnologiche complesse e disastri aerei. Roy scoprirà segreti decisamente oltre la sua portata, che metteranno in discussione l’esistenza stessa dell’umanità.

Stallone torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi cult in Rambo: Last blood, al cinema da giovedì 26 settembre. Nel quinto capitolo della saga che porta il suo nome, John Rambo, dopo aver trascorso la vita a combattere fra Vietnam, Afghanistan e Birmania, ha deciso di godersi il meritato riposo nel suo tranquillo ranch. Quando la nipote di un’amica verrà rapita da un’organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, Rambo tornerà in azione. Al suo fianco, alla ricerca della sorellastra scomparsa, c’è un’affascinante giornalista (Paz Vega).

Yesterday è una simpatica commedia musicale, che potremo vedere nelle sale italiane dal 26 settembre. Jack Malik ( Himesh Patel ) è un giovane musicista che aspira a diventare famoso. In seguito a un blackout a livello mondiale, Jack si rende conto con sgomento di essere l’unica persona sulla faccia della Terra a ricordare le canzoni dei Beatles. Grazie alla sua agente Debra (Kate McKinnon) il protagonista propone spacciandole per sue le opere della band, diventando così una celebrità conosciuta in tutto il mondo…