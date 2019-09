Al cinema con Quentin Tarantino

C’era una volta a… Hollywood, il nuovo lavoro di Quentin Tarantino, uscirà al cinema mercoledì 18 settembre. Los Angeles, 1969: l’attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ha conosciuto la notorietà grazie a un telefilm western, ma ora teme che la sua stella stia tramontando. Invece di accettare un ruolo in uno spaghetti-western europeo, Rick finirà per lavorare in una serie tv dello stesso genere, recitando la parte del cattivo.

Il suo stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) svolge anche le mansioni di autista e assistente personale: da quando in giro si dice che abbia ucciso la moglie, non riesce più a trovare ingaggi. Cliff abita in una roulotte malconcia ma passa gran parte del suo tempo nella villa di Rick, che si trova proprio accanto a quella affittata da Sharon Tate (Margot Robbie) e Roman Polanski. La storia dei due protagonisti si incrocerà a quella della vicina di casa in un giorno fatidico…

Claude Lelouch dirige I migliori anni della nostra vita, al cinema dal 19 settembre. Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Anouk Aimée) sono stati innamorati da giovani. L’uomo non ha mai dimenticato la fidanzata dell’epoca e la vorrebbe ritrovare. Grazie all’aiuto del figlio, Jean-Louis e Anna si incontreranno di nuovo e decideranno di ricominciare dove avevano interrotto tanti anni prima.

Eat local – a cena con i vampiri è una commedia nera che esce nelle sale italiane giovedì 19 settembre. Ogni 50 anni i vampiri inglesi si riuniscono in una grande fattoria per discutere di come procurarsi risorse per sopravvivere e rispondere a eventuali minacce. In questa occasione viene presentata la candidatura di un nuovo membro, il giovane Sebastian Crockett. Purtroppo per i partecipanti alla riunione, il colonnello Bingham delle forze speciali ammazza-vampiri è venuto a conoscenza del ritrovo ed è deciso ad attaccare: la priorità diventa quindi arrivare vivi all’alba.