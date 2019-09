Al Monte Verità omaggio a Joseph Beuys, artista e ambientalista

Venerdì 27 settembre la Fondazione Monte Verità presenta un inedito evento dedicato al maestro tedesco Joseph Beuys, tra i più emblematici e significativi personaggi dell’arte mondiale del secondo dopoguerra.

L’evento, in programma alle 17.30, è organizzato in occasione della pubblicazione del nuovo libro di Lucrezia De Domizio Durini “Joseph Beuys. Dal pensiero alla parola, dalla materia alla forma, dall’azione all’opera attraverso le immagini dell’Archivio storico di Buby Durini”, ed è curato da Giorgio D’Orazio e Lucrezia De Domizio Durini e coordinato da Nicoletta Mongini, responsabile cultura della Fondazione Monte Verità.

Conferenze, una proiezione, un concerto e performance artistiche accompagnano la presentazione del volume. Edito dalla Casa Editrice Quadrante Lindau di Torino in tre distinte pubblicazioni – italiano, inglese e tedesco – il nuovo lavoro di Lucrezia De Domizio Durini è un libro atipico nella tipologia letteraria. Attraverso le foto, rare ed uniche, dell’Archivio storico De Domizio Durini, integrate da “Paragrafi autonomi”, documenti storici irripetibili, riflessioni inedite, il lettore che già conosce l’opera e il pensiero beuysiano potrà saperne di più, mentre per coloro che non sanno è un insegnamento di vita.

In un momento storico di crisi mondiale etica, culturale e sociale, scopo primario dell’autrice è ancora una volta, portare alla luce e ricordare i concetti fondamentali del maestro tedesco: Il rispetto della natura e l’unità nelle diversità.

Beuys, infatti, ha sempre considerato l’arte uno strumento di azione sociale, riservando un’attenzione profetica alle tematiche ambientali e di sostenibilità che oggi travagliano il nostro pianeta. Per Beuys uomo e ambiente sono inscindibili e interdipendenti. Difendere la natura significa difendere l’uomo, ribaltando la logica produttivistica in favore di una creatività libera e diffusa, capace di riscattare ogni essere umano dalla sua condizione di sudditanza e di aiutarlo a ritrovare la propria identità profonda. Monte Verità è l’emblema del felice connubio tra arte e natura e per questo è il luogo perfetto per dedicare un momento così importante al grande artista.

Gli artisti performer coinvolti, profondi conoscitori del lavoro di Beuys, creeranno un’opera formale che depositeranno nel parco di Monte Verità in omaggio al prossimo centenario del maestro.

Tempo permettendo, parte delle attività si svolgeranno nel parco del Monte Verità, nello spazio che dal 2004 ospita una delle Querce del progetto Difesa della natura, inaugurato da Beuys nel 1972 a Bolognano. «In questa occasione – spiegano gli organizzatori – il Monte Verità rinsalda e sottolinea il legame e la condivisione dei principi di salvaguardia della natura e di difesa dell’uomo, alla radice del lavoro beuysiano, oggi portato avanti in molti paesi nel mondo da Lucrezia De Domizio Durini».

Al termine verrà offerto un aperitivo vegetariano sotto la Quercia di Beuys.

IL PROGRAMMA

Ore 17.30 – Conferenza, Auditorium

Introduzione all’evento a cura di Nicoletta Mongini, responsabile culturale della Fondazione Monte Verità.

Giorgio D’Orazio: “Una collezione di pensieri”

Lucrezia De Domizio Durini: “La Natura di Beuys”

Ezio Quarantelli: “Se gli alberi piantano noi”

Emanuel Dimas de Melo Pimenta, Lucrezia De Domizio e Joseph Beuys : “Un’eterna treccia dorata”

Pierparide Tedeschi Beuys: “1971-1986. Appunti per un work in progress”

Proiezione del film: “Il luogo della Natura”.

Ore 19 – Performance, parco del Monte Verità

Delilah Gutman: “L’amore genera la terra Singing Sculpture #2”

Maritè Bortoletto: “Flowers for Beuys”

Emilio & Franca Morandi: “Il sentiero di Beuys”

Giampiero Pileri: “Le api non volano più”

Concerto in performance di Emanuel Dimas de Melo Pimenta: “Difesa della Natura e… oltre”

Ore 20 – Aperitivo vegetariano sotto la Quercia di Beuys.

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: +41 91 785 40 40 info@monteverita.org www.monteverita.org