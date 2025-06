Il programma del weekend a JazzAscona

Da segnalare – novità di quest’anno – anche le tre crociere jazz organizzate in collaborazione con Verbano 26. La prima parte da Locarno alle 18:30 per approdare ad Ascona alle 19:45. Il ritorno a Locarno è previsto alle 23.45. Le altre due sono crociere circolari con partenza (alle 20:15 e alle 22:30) da Ascona e ritorno dopo circa un’ora. A bordo, la Jungle Jazz Band. Biglietti acquistabili direttamente al punto d’imbarco..

Sabato 28 giugno , il festival entra nel vivo con una serata che celebra il talento e la varietà dei linguaggi musicali. Il momento clou sarà la consegna dello Swiss Jazz Award 2025 a Elina Duni (ore 21.45, Stage Seven): la cantautrice svizzero-albanese incanterà il pubblico con il suo raffinato intreccio di jazz, folk mediterraneo e poesia. La serata propone anche ritmi travolgenti: alle 20.00 la Swiss Armed Forces Big Band porta in scena il grande jazz orchestrale, seguita dalla potente carica funk dei Radius (22.30) e dall’esplosiva fanfara balkan dei Traktorkestar (23.00).

Selezione concerti

sabato 28 giugno

12:30 Otello20:00 Stage New Orleans20:30 Stage Elvezia21:45 Stage Seven22:30 Stage New Orleans23:00 Stage Elvezia

11:45 / 13:30 Blue Llama Terrace Lunch with Hot Gravel Eskimos

17:00 Chiesa Collegio Papio Gospel Concert with Bazil Meade & Choir

18:30 – Cinema Otello – Misty – The Erroll Garner Story (Film)

18:30 Elvezia Shim Sham with Tony Buonadancer (Dance Workshop)

20:30 stage Elvezia Radius

20:00 Stage New Orleans Ascona Big Band

21:45 Stage Seven Cristen “Ten” Spencer