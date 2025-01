La collezione di libri di Emilio Bortoluzzi donata al Collegio Papio di Ascona

La ricca e pregiata collezione di libri di Emilio Bortoluzzi, uomo, medico e poeta scomparso a Varese nel 2018, verrà donata al Collegio Papio di Ascona. Sarà la stessa figlia, la professoressa Elisa Bortoluzzi a raccontare la figura del padre e l’importanza della filantropia e del mecenatismo il prossimo 7 febbraio .

Al Collegio Papio di Ascona la professoressa Brtoluzzi Dubach, docente universitaria in Italia e Svizzera e consulente di Relazioni Pubbliche e Sponsorizzazioni, parlerà di ”Filantropia e generosità: alla scoperta della figura di Emilio Bortoluzzi, uomo, medico, poeta”.

Sarà un’occasione per analizzare lo stato dell’arte, fornire strumenti e illustrare le buone pratiche del mecenatismo contemporaneo

La docente ha pubblicato fra gli altri nel 2020 “La relazione generosa” (Franco Angeli), scritto a quattro mani insieme a Chiara Tinonin, un manuale che unisce teoria e pratica per comprendere e rendere operativo il rapporto con i mecenati. Ribaltando una serie di stereotipi e fornendo gli strumenti utili per costruire un dialogo duraturo e proficuo.

Al Collegio Papio, Elisa Bortoluzzi Dubach affronterà l’argomento con un’attenzione particolare alla filantropia legata al mondo dell’arte, dei musei e della cultura in generale. Un argomento che è particolarmente caro a tutte le istituzioni culturali, pubbliche e private, che per sostenere la propria attività hanno necessità di un rapporto costante con il mondo del mecenatismo.

La conferenza si basa su anni di ricerche ed esperienze sul campo e alternerà momenti di riflessione dedicati alla storia e allo spirito generoso del padre, Emilio, medico, poeta e appassionato di cultura, a digressioni di ampia portata sulla filantropia, che, oggi, rappresenta un impegno fondamentale per molte persone facoltose a livello globale.

«Vorrei sfatare molti miti sul mecenatismo, in primis la posizione diciamo ‘subalterna’ di chi cerca una donazione rispetto a chi la elargisce – spiega Elisa Bortoluzzi Dubach – Secondo il mio punto di vista, l’artista o il professionista del Terzo Settore che necessita di supporto per realizzare il proprio progetto sta soprattutto offrendo al mecenate l’opportunità di entrare in contatto ravvicinato con un universo di valori e di significati, e di pratiche, di cui non avrebbe modo di godere altrimenti»..

Al termine la conferenza prevede un dibattito in sala per accogliere domande e dubbi di tipo pratico e operativo su come è possibile l’incontro tra beneficiari e beneficianti.

Ingresso libero.

Collegio Papio, Via delle Cappelle 1, 6612 Ascona