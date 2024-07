Il varesino Mauro Brunini: “Così ho suonato la tromba di Miles Davis”

Mauro Brunini, musicista e trombettista varesino conosciuto ed apprezzato in ambito jazz e per collaborazioni di rilevanza, ha suonato alla 40 esima edizione di Jazz Ascona accompagnato dalla New Orleans Jazz Orchestra diretta dal batterista Adonise Rose. E lo ha fatto con uno strumento speciale: la tromba del mitico Miles Davis. Infatti avendo partecipato alla selezione per la Kind of blue Trumpet Competition, ideata da A2 Jazz Fest in collaborazione con il Blue LLama Jazz Club, il selezionato vincitore avrebbe dovuto esibirsi in una serata dedicata nel festival asconese performando il brano “So What”, tributando il grande Miles Davis con l’onore di suonare uno degli strumenti originali dell’artista ovvero la speciale moon & stars, una tromba esteticamente molto particolare dal colore blue scuro con l’ engraving di luna e stelle dorate ed il nome di Miles inciso nella campana.



Strumento disegnato da Larry Ramirez su richiesta dello stesso Davis e costruito negli anni 80 dalla nota fabbrica di strumenti musicali statunitense Martin Company, attualmente cimelio leggendario dal grande valore artistico ed economico stimato in $ 275.000 . Lo strumento è attualmente di proprietà di Don Hicks proprietario del Blue LLama Jazz Club che si è aggiudicato nel 2019 l’acquisto dello strumento e la gestione della stessa è in capo a Dave Sharp, direttore artistico del club, che lo ha portato a Jazz Ascona per questo importante evento dando la possibilità sia di visionarlo in una teca come speciale attrazione durante tutto lo svolgimento del festival, ma sopratutto che un musicista lo potesse suonare e cosi è stato, nella serata di mercoledi 26 Giugno Mauro Brunini è stato il privilegiato a salire sul palco con la grande responsabilità di esibirsi davanti ad un numeroso pubblico.

«L’emozione e la concentrazione era molta, ma sapevo che sarei dovuto essere in condizioni di relax per potere dare il massimo in quei pochi minuti di assolo. Ho pensato sia a Miles ed a ciò ce il brano stilisticamente rappresentava, ma ho lasciato che anche la mia parte personale ed artistica uscisse e fosse in evidenza. La musica è linguaggio e comunicazione ed il mio messaggio doveva arrivare al pubblico onorando la causa di essere su quel palco e ripensando al percorso musicale affrontato con dedizione e passione fino ad oggi mi ha aiutato ad essere performante», racconta lo stesso Brunini.

«Ho avuto poco tempo per adattarmi alla speciale Moon & Stars, qualche nota prima dell’esibizione su quello che non è il mio strumento abituale ed una volta salito sul palco e presentato al pubblico è stato un vero viaggio nel quale la strepitosa band mi ha eccellentemente portato in una condizione di pathos ed energia percepibile, con la New Orleans Jazz Orchestra suonare è stato veramente intenso e posso ritenermi positivamente soddisfatto. Un evento importante per la mia carriera con il ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa preziosa occasione», conclude l’artista.

(credit foto Jazz Ascona)

Video integrale live https://www.facebook.com/596047373/videos/836923528347583/