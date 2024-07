Festa nazionale svizzera: gli eventi, le cerimonie e i fuochi d’artificio del 1° agosto in Canton Ticino

Come ogni anno la Svizzera intera si appresta a celebrare la Festa nazionale del 1° agosto con una miriade di piccole e grandi iniziative dove tradizioni, senso di appartenenza e voglia di divertirsi saranno al massimo.

Vediamo dunque dove ci saranno le principali iniziative dove partecipare alla festa dei nostri vicini di casa più prossimi, gli amici del Canton Ticino.

Lugano

Da tradizione la festa nazionale svizzera a Lugano inizia all’alba, con i tamburini luganese che alle 6 suonano la “diana” nel centro cittadino.

La mattinata sarà dedicata alle celebrazioni ufficiali: alle 10.15 il ritrovo delle autorità in piazza della Riforma e il corteo fino a piazza Indipendenza, dove verrà posata una corona di alloro all’obelisco dell’Indipendenza. Si torna poi a Palazzo civico dove alle 11 ci sarà il concerto della Filarmonica di Castagnola.

In serata, alle 20.30, un secondo corteo ufficiale attraverserà la città, partendo da via nassa per arrivare a piazza della Riforma. Dopo il discorso del sindaco Michele Foletti, alle 21.45 suonerà la Civica Filarmonica di Lugano.

In tutta la città ci saranno feste nei quartieri, animazione musicale, “grottini” e bancarelle gastronomiche, ma come sempre il momento più atteso sarà quello dello spettacolo pirotecnico (alle 22.30) , con i fuochi d’artificio che si specchiano nel lago. Quest’anno il tema sarà l’Amore.

Qui trovate tutto il programma nei dettagli

Locarno

A Locarno l’appuntamento per celebrare la festa nazionale svizzera è a Cardada, sul pratone davanti alla partenza della seggiovia. Dopo la parte ufficiale della cerimonia ci si diverte con maccheronata, offerta a tutti, e musica live.

Ascona

La Festa nazionale svizzera riserverà molte sorprese a chi vorrà trascorrerla ad Ascona, dove piazza e lungolago si animeranno con molte iniziative organizzate da Ama, l’Associazione Manifestazioni Ascona. Di sicuro non mancheranno le fontane danzanti con i loro magici giochi d’acqua e luce, perfettamente sincronizzati alla musica. Il primo spettacolo sarà per questa sera, mercoledì 31 luglio, alle 22. Pio il primo agosto gli spettacoli saranno due, il primo alle 21.45 e il secondo alle 23, più rock. La serata sarà inoltre animata da vari artisti a partire dalle 19.

Bellinzona

Bellinzona celebra il 1° agosto nell’ambito del calendario di “Estate in città”, con il tradizionale appuntamento in piazza del Sole. Il programma della serata, con inizio alle 17.30, prevede alle 19 la risottata offerta dalla Società Rabadan, alle 21,30 la cerimonia ufficiale con il saluto del sindaco Mario Branda. Ospite d’onore Denise Tonella, direttrice del Museo nazionale svizzero. Alle 22 l’attesissimo spettacolo pirotecnico. Durante la serata l’animazione musicale sarà assicurata da Sebalter, LaGana, Manupia. Presenta Joas Balmelli. Dalle 10 alle 14 ci sarà invece il brunch del primo agosto al Museo Villa dei Cedri. Informazioni e iscrizioni sul sito www.villacedri.ch

Monte Lema

Chi al lago preferisce la montagna potrà salire sul Monte Lema e partecipare alla messa in vetta alle 11, cui seguirà l’aperitivo offerto all’Alpe Cavalera. Inoltre su prenotazione sarà possibile prendere parte alla speciale grigliata e cenare presso il Ristorante Vetta 1624.

L’aperitivo e il pranzo saranno accompagnati dalla bandella d’alta quota. La giornata si concluderà con l’accensione della croce, la fiaccolata e la discesa a piedi in notturna.

Airolo

Sempre per chi ama la montagna, il 1° agosto ad Airolo inizia alle 7.30 con il “Cammino di riflessione” con partenza dal Motto Bartola. Alle 10.30 celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Alain che sarà teletrasmessa in diretta dalla RSI LA1 per le tre reti nazionali.

Per maggiori informazioni: www.comuneairolo.ch