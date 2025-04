Sulle tracce della memoria nella quinta tappa del Cammino del Lago Maggiore

Lunedì 28 aprile. Stamattina siamo in pochi ma ottimi, irriducibili camminatori in questo lunedì incastrato tra due generosi ponti. Alle 8.00, come tutti i giorni, partenza dall’imbarcadero di Cannobio, il sole splende di nuovo sulle nostre teste e una brezza leggera fa sventolare le alte bandiere al porto vecchio. Percorriamo il lungolago con le casette colorate e i bar ancora deserti per dirigerci verso il ponte sopra il Cannobino – fiume che da il nome all’omonima valle che da qui corre perpendicolare al lago inerpicandosi fino a Malesco e al Santuario della Madonna del Sangue di Re.

Costeggiamo i numerosi campeggi che si affacciano sulla riva per riprendere la via delle Genti: si inizia a macinare metri di dislivello in direzione di Cinzago. Questo piccolo villaggio di una manciata di case rappresentò una delle vie di fuga dalla deportazione verso i campi di prigionia e sterminio. Moltissime famiglie ebree, infatti, negli anni della Repubblica di Salò cercarono rifugio in Svizzera, facendo riferimento ad una rete informale che organizzava l’espatrio clandestino.

Si continua a salire fino alla località Piaggio, ultima frazione di Cannobio, dove il bosco di castagni inizia a diradarsi e compare una radura. Qui, in un punto un tempo circondato da pascoli e alpeggi, si staglia la Chiesa di San Bartolomeo in Montibus. La dedica a questo santo martirizzato per scorticamento rimanda ai mestieri tradizionali della zona quali cuoiai, conciatori e decoratori del cuoio di cui San Bartolomeo è protettore. Questa chiesa, molto cara agli allevatori, ospitava le celebrazioni per la benedizione del bestiame nella ricorrenza del 24 agosto.

Da qui il percorso torna a scendere per raggiungere Piaggio Valmara: la dogana con la Svizzera. È con non poca emozione che valichiamo a piedi questo confine che taglia il continuum della terra e dell’acqua. Per quanto si tratti di una linea immaginaria, sancisce per noi un vero e proprio valico, un luogo simbolico: la metà del Cammino si avvicina.

Camminiamo per qualche chilometro lungo la riva in direzione di Brissago e ci prepariamo per l’ultima vera salita della giornata che ci porterà al Sacro Monte di Brissago e poi a Ronco sopra Ascona. Il Sacro Monte è preceduto da una Via Crucis e ci racconta ancora una volta degli ambiziosi progetti iniziati nei secoli per manifestare la forte devozione presente all’interno della comunità: questo è il terzo Sacro Monte che incontriamo dall’inizio del Cammino – contando Arona (il Colosso di San Carlo doveva essere in origine il punto di accesso ad un Sacro Monte dedicato al santo della famiglia Borromeo) e Ghiffa.

Ronco non è soltanto sopra Ascona, ma è anche sopra le Isole di Brissago. Questi due isolotti, diventati a partire dalla fine dell’800 proprietà privata di una baronessa prima e di un ricco uomo d’affari e collezionista d’arte poi, sono tornati ad aprirsi al pubblico a partire dagli anni Cinquanta, conservando l’orto botanico impiantato qui dai precedenti proprietari.

Prima di lasciare la mezza costa e ridiscendere verso Ascona incontriamo un’ultima storia: quella del Monte Verità. Questo luogo immerso nel verde dei boschi con il blu del lago a fare sempre da sfondo, è stata la cornice unica di un grande esperimento di vita comunitaria a contatto con la natura e di rifiuto degli stili di vita imposti da una società sempre più industrializzata.

Se pensate si riferisca a un movimento recente, vi state sbagliando: siamo nel lontano 1899 quando un giovane rampollo di una ricca famiglia olandese decide di proporre questo progetto ad amici e colleghi dell’alta società europea del tempo. A Monte Verità si praticava il rispetto per la natura e gli altri esseri viventi, seguendo una dieta vegetariana e praticando il benessere di corpo e mente. Questi atteggiamenti anticonformisti e la pratica di restare al sole nudi si dice abbia portato i contadini ticinesi ad adottare il termine “Balabiott” per indicare una persona che vive in modo un po’ ingenuo e senza combinare granché.

Ad Ascona si chiude la nostra tappa di oggi: una camminata che ci ha portato non solo attraverso paesaggi incantevoli e confini più o meno visibili, ma anche dentro le storie di chi ha cercato qui libertà, salvezza o semplicemente un modo diverso di affrontare la vita.

