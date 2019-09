Al Parco degli Aironi con il passeggino: inizia MammaFit

Dopo la primissima lezione di presentazione di inizio giugno, inizia ufficialmente il 10 settembre il corso di “Passeggino workout” del mercoledì mattina proposto dall’istruttrice Cristina Pesare. La prima lezione è per tutti gratuita, ma l’idea è quella di offrire un percorso di benessere destinato a protrarsi per tutta la stagione con la possibilità per le neo mamme di allenarsi e tenersi in forma in compagnia del proprio bambino, immerse nei 45 ettari di natura protetta del Parco degli Aironi.

Si tratta di una proposta tutta nuova messa a punto dall’associazione MammaFit in collaborazione con Ardea Onlus, gestore del parco e rivolta a tutte le mamme che abbiano partorito da almeno 6 settimane, con tanto di passeggino e neonato al seguito, per sperimentare una lezione di fitness all’aria aperta, in compagnia del proprio bimbo e di altre mamme, secondo il programma di allenamento MammaFit, messo a punto da Elaine Barbosa e Monica Taranto, per aiutare le mamme ad affrontare insieme il delicato momento post parto. La stessa attività sportiva con cui si allenano da qualche anno le mamme alla Schiranna di Varese.

Il ritrovo per tutti è mercoledì 10 settembre, alle ore 10 all’ingresso del Parco degli Aironi in via Inglesina a Gerenzano. Da qui si inizierà una passeggiata nell’ampia area protetta per iniziare con il riscaldamento e qualche esercizio.

La partecipazione alla lezione di prova è gratuita, ma è necessaria una pre-registrazione (qui tutte le info).

MammaFit è un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, la cui missione è quella di aiutare e sostenere le mamme nel delicato periodo post-parto, prendendosi cura in maniera “naturale” ma mirata dei problemi tipici di questa fase: dolore alla schiena e alle anche, addome lasso, incontinenza urinaria da sforzo e qualche chilo da smaltire.