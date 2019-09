All’ospedale di Garbagnate la più giovane primario donna di urologia

Una donna non ancora quarantenne alla guida dell’Urologia di garbagn ate. Virginia Varca è stata nominata direttore facente funzione del reparto ospedaliero dell’Asst Rhodense: si tratta della prima donna under 40 a dirigere un’unità operativa di urologia in Italia.

La dottoressa Varca ha già una lunga esperienza alle spalle: ha un’alta specializzazione in Chirurgia Laparoscopica Mininvasiva, ha lavorato prima presso l’ospedale Sacco e da cinque anni è specialista dell’Asst Rhodense in equipe con l’uscente direttore, Andrea Gregori.

«E’ un’eredità impegnativa la mia – dichiara la dottoressa Varca – Sono felice di questo nuovo incarico che porterò avanti con dedizione e con grande entusiasmo, oltre che con la collaborazione di tutta l’equipe».

«L’Asst Rhodense è all’avanguardia sotto il profilo dell’offerta terapeutica verso i pazienti, nella struttura di Garbagnate si fa chirurgia mininvasiva, laparoscopica, si applicano tecniche di trattamento della calcolosi con laser, c’è il trattamento con il laser della ipertrofia prostatica, insomma una vera eccellenza – dichiara il Primario Andrea Gregori che dal 1 settembre è passato in carico all’Asst Fatebenefratelli e Sacco – Colgo l’occasione per fare gli auguri a Virginia per questo suo meritato incarico e per ringraziare la Direzione dell’azienda che mi ha permesso in questi anni di raggiungere traguardi importanti sia sotto il profilo professionale che curriculare. Il trasferimento dell’ospedale di Garbagnate nella nuova sede ha fatto si che fossero messe a disposizione del reparto di Urologia, e non solo, attrezzature e macchinari che ci hanno fornito la possibilità di applicare nuove tecnologie per una urologia moderna».

Nel 2018 sono stati circa 1800 gli interventi praticati nel reparto coordinato da Gregori e dalla Varca.

«Il lavoro di squadra porta sempre buoni frutti, siamo grati al dottor Gregori per il lavoro svolto fino ad oggi e auguriamo alla dottoressa Varca di proseguire il suo percorso di dirigente con la stessa audacia e grinta con cui si è contraddistinta finora».