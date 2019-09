Antonio Puppio all’assalto della cronometro mondiale Under 23

Sono due i giovani corridori della provincia di Varese convocati dalle Nazionali del ciclismo per i Mondiali su strada che sono iniziati ieri – domenica 22 settembre – nello Yorkshire, in quella Gran Bretagna che dopo decenni di quasi nulla è diventata una delle nazioni leader del panorama internazionale.

A difendere i colori della terra dei sette laghi saranno due atleti della categoria under23 che rappresentano grandi speranze per il futuro e che in carriera hanno già fatto parlare di sé: Antonio Puppio e Alessandro Covi. Puppio, samaratese di classe 1999, sarà impegnato martedì 24 nella cronometro individuale mentre Covi, che è di Taino ed è del 1998, sarà impegnato nella prova in linea che si terrà venerdì 27.

La cronometro di Puppio (foto in alto: Team Kometa) si svolgerà sui 32 chilometri che separano la località di Ripon alla città di Harrogate, il centro nevralgico delle gare iridate; il percorso prevede una prima parte (circa 12 chilometri) di pianura in cui i corridori possono sviluppare la loro potenza, per poi affrontare un tratto ondulato dove la tecnica avrà una parte molto importante. «Antonio è un corridore che sa guidare molto bene la bicicletta e sulla seconda parte di gara può dire la sua, soprattutto se pioverà, come certe previsioni dicono» spiega dall’Inghilterra Dario Andriotto, ex professionista bustocco e oggi tecnico del Team Kometa, la squadra di Puppio. «Per questa gara ci siamo preparati bene – prosegue Andriotto – e anche la Nazionale ha svolto un bel lavoro nell’ultimo periodo; l’incognita è legata al fatto che dopo gli scorsi Europei, Antonio non ha disputato altre gare a cronometro e quindi dovrà riprendere un po’ di ritmo su questo tipo di gare».

Nel 2017, il talento di Samarate piazzò un grande colpo nella rassegna iridata che si disputò a Bergen, in Norvegia: nella crono Juniores fu infatti medaglia d’argento un po’ a sorpresa, superato solo dal britannico Pidcock. «Puppio è così – prosegue Andriotto – Rende al massimo quando la pressione si fa più forte, quindi mi auguro che anche qui nello Yorkshire possa andare così. Ricordiamoci che è due anni al di sotto del limite di età, quindi gareggia (insieme all’altro azzurro, Matteo Sobrero) contro gente più esperta e scafata, però penso che possa puntare a un buon piazzamento». La crono U23 si disputerà al mattino, con la prima partenza fissata poco dopo le 10 e l’ultimo arrivo previsto poco prima delle 12,30. Oggi intanto grand’Italia tra gli Juniores: medaglia d’oro per il laziale Antonio Tiberi, sesto Andrea Piccolo che è campione d’Europa in carica.