Aperte le iscrizioni per il corso base di cucito

La Proloco Di Arcisate in collaborazione con Arte Moda organizza nel mese di ottobre un corso di cucito.

Si tratta di un corso base, ideale per chi vuole imparare a confezionare abiti, partendo dalla tecnica del disegno del cartamodello al taglio del tessuto, fino al confezionamento del capo. La semplicità del programma rende il corso particolarmente adatto anche per chi non ha mai cucito.

Il corso inizia il 10 ottobre alla sede della Pro loco e sarà possibile scegliere tra due sessioni: il giovedì mattina dalle 9 alle 12 o la sera dalle 19 alle 22.

Per informazioni chiamare il numero 349 5378727. Iscrizioni nella sede della Proloco il martedì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 10.30 alle 12.