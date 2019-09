Argo festeggia 90 anni e apre le porte dello stabilimento

“A Cavaria City c’è tutto quanto fa per te”, cantava il Carosello di Argo negli anni Sessanta. E Argo c’è ancora, un marchio che compie 90 anni: venerdì 27 settembre, a partire dalle 17, l’azienda aprirà le sue porte per una sorta di open day, nel corso del quale i partecipanti potranno visitare gli stabilimenti produttivi coinvolti nella realizzazione dei prodotti Argo, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchiature per condizionamento e riscaldamento.

«Spegnere 90 candeline è certamente un momento di forte coinvolgimento per tutti, nessuno escluso; possiamo tranquillamente affermare che Argo è stata artefice di un importante pezzo di storia della climatizzazione italiana» dice Paolo Nocivelli, ad di Argoclima.

«Un lasso di tempo in cui le abitudini di utilizzo e di conseguenza le richieste del mercato hanno trasformato lo scenario: da sempre siamo impegnati sul fronte della ricerca per un miglioramento continuo dei nostri prodotti, con particolare attenzione alle tecnologie che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali. La forte spinta commerciale inoltre, ci garantisce una presenza capillare sul fronte italiano e, dopo la recente riorganizzazione della struttura dedicata, su quello estero. Argo gode di un fortissimo heritage – prosegue Nocivelli – ha accompagnato negli anni diverse generazioni che, ancora oggi, ci ricordano per la presenza di uno spazio serale di “Carosello”. Sarà una giornata di festeggiamenti con un importante sguardo sui programmi futuri».

In occasione dell’importante anniversario, l’azienda presenterà il nuovissimo centro di formazione situato all’interno della palazzina dove oggi si trovano anche gli uffici. Si tratta di Argo Academy, uno spazio innovativo dotato delle più moderne strumentazioni di lavoro, che accoglierà clienti e collaboratori peri momenti di training formativi, con anche programmi di partecipazione rinnovati nella forma e nei contenuti.

Oltre alla visita guidata dello stabilimento, la giornata di festa prevede anche il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.

A completamento dei festeggiamenti, si terrà un evento serale, sempre nella sede di Gallarate in via Varese, appositamente allestita, durante il quale sono previsti momenti di intrattenimento per gli invitati.